Je me sens devenir le parent de mon propre parent Château de Capdeville 140 allée du Château, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie Deux rencontres simultanées :

Pour les proches aidants

Rencontres thématiques animées par la psychologue de la plateforme d’accompagnement des aidants de l’AFC : rencontrez d’autres aidants, partagez votre expérience, trouvez des informations et des conseils.

Pour les proches-aidés

Votre proche sera accueilli dans une salle attenante par des professionnels spécialistes (aides-soignants et auxiliaires de vie sociale).

Gardez le contact !

