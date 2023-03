Café numérique Château de Capdeville Fronton Catégories d’Évènement: Fronton

Café numérique Château de Capdeville, 23 mars 2023, Fronton. Café numérique Jeudi 23 mars, 17h30 Château de Capdeville Le numérique est omniprésent dans nos vies. Nous échangeons des messages, des images, des vidéos… Mais connaissons-nous l’impact environnemental de pratiques numériques ? Savons-nous les bons gestes ?

Venez en parler avec notre Conseillère numérique ! Château de Capdeville 140 allée du chateau, Fronton (31) Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « laurie.selve@cc-dufrontonnais.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0675418915 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-23T17:30:00+01:00 – 2023-03-23T19:00:00+01:00

2023-03-23T17:30:00+01:00 – 2023-03-23T19:00:00+01:00 sobriété pollution numérique CC du Frontonnais

