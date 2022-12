Exposition peinture & sculpture Château de Capdeville Fronton Catégories d’évènement: Fronton

Exposition peinture & sculpture Château de Capdeville, 13 janvier 2023, Fronton. Exposition peinture & sculpture Vendredi 13 janvier 2023, 18h30 Château de Capdeville

Entrée libre

Vernissage de l’exposition d’Elisabeth VALLE (peintre) et de Michel FACON (sculpteur) Château de Capdeville 140 allée du Château, 31620 Fronton Fronton 31620 Haute-Garonne Occitanie

2023-01-13T18:30:00+01:00

2023-01-13T21:00:00+01:00 Ville de Fronton

