Visite d'un château du XVIe siècle et concert dans son église 16 et 17 septembre Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir le château de Camou, un site classé au titre des Monuments historiques, lors des Journées européennes du patrimoine.

Profitez de l’occasion pour assister à un concert exceptionnel dimanche, à partir de 18h, dans l’église du château. Nekez Ari sera présent, offrant un spectacle musical comprenant des chants et des chœurs. Château de Camou 64120 Aïcirits-Camou-Suhast Aïcirits-Camou-Suhast 64120 Aïcirits-Camou-Suhast Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 06 44 30 04 57 Proche de Saint-Palais à Camou (commune d’Aïcirits), cette maison forte du XVIe siècle, située sur une motte féodale du XIe siècle, a fait l’objet d’une importante restauration. La vie rurale et agricole est rappelée dans la salle du rez-de-chaussée par la présentation de nombreux outils anciens et d’une exposition sur le métayage. L’escalier en colimaçon, situé dans la tourelle, vous mène ensuite à l’étage où est évoqué l’historique du lieu, complété d’une collection originale de maquettes en fonctionnement, inspirées de modèles de la Renaissance et de Léonard de Vinci. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00
2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00
Lieu: Château de Camou, 64120 Aïcirits-Camou-Suhast, Pyrénées-Atlantiques

