FÊTE MÉDIÉVALE AU CHÂTEAU DE CAMBIAIRE Château de Cambiaire Saint-Étienne-Vallée-Française, 29 juillet 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Le Château de Cambiaire à Saint-Etienne-Vallée-Française vous accueille pour leur 2ème édition de la fête médiévale du samedi 29 au dimanche 30 juillet.

Préparez vos costumes pour passer les portes du temps, et retrouvez vous au XIVe siècle. Progra….

2023-07-29 fin : 2023-07-30 . EUR.

Château de Cambiaire

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



Château de Cambiaire in Saint-Etienne-Vallée-Française welcomes you to its 2nd edition of the medieval festival from Saturday July 29 to Sunday July 30.

Get your costumes ready to step through the gates of time, and find yourself back in the 14th century. Program…

El castillo de Cambiaire, en Saint-Etienne-Vallée-Française, le da la bienvenida a su II Festival Medieval, del sábado 29 al domingo 30 de julio.

Prepare sus trajes para atravesar las puertas del tiempo y trasladarse al siglo XIV. Programa

Das Château de Cambiaire in Saint-Etienne-Vallée-Française empfängt Sie zu ihrem zweiten Mittelalterfest von Samstag, dem 29. Juli, bis Sonntag, dem 30. Juli.

Bereiten Sie Ihre Kostüme vor, um durch die Tore der Zeit zu schreiten und sich im 14. Jahrhundert wiederzufinden. Programm…

Mise à jour le 2023-06-29 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère