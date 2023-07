FÊTE AU CHATEAU DE CAMBIAIRE Château de Cambiaire Saint-Étienne-Vallée-Française, 19 juillet 2023, Saint-Étienne-Vallée-Française.

Saint-Étienne-Vallée-Française,Lozère

Mais que se passe-t-il au Château de Cambiaire ? Venez participer à son animation festive avec :

A 19h – un concert de la chanson française à l’accordéon

A 20h – bal-trad

A 21h – spectacle de mime et marionnette vivante

Buvette et petite restaurat….

2023-07-19 fin : 2023-07-19 . EUR.

Château de Cambiaire

Saint-Étienne-Vallée-Française 48330 Lozère Occitanie



But what’s going on at Château de Cambiaire? Come and join in the festive entertainment with :

7pm – a concert of French chanson on accordion

8pm – bal-trad

9pm – mime and puppet show

Refreshments and snacks

¿Qué pasa en el castillo de Cambiaire? Venga y participe en la animación festiva con :

19:00: concierto de chanson francesa al acordeón

20:00: baile-trada

21:00 h: espectáculo de mimo y marionetas

Refrescos y aperitivos

Aber was passiert eigentlich im Château de Cambiaire? Nehmen Sie an seiner festlichen Unterhaltung teil mit :

Um 19 Uhr – ein Konzert mit französischem Chanson auf dem Akkordeon

Um 20 Uhr – Bal-Trad

Um 21 Uhr – Pantomime und lebende Marionette Show

Getränke und kleine Restaurat…

Mise à jour le 2023-07-08 par 48 – OT des Cévennes au mont Lozère