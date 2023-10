Marché de Noël au Château de Camarsac ! Château de Camarsac Camarsac, 18 novembre 2023, Camarsac.

Marché de Noël au Château de Camarsac ! 18 et 19 novembre Château de Camarsac Entrée : 2 € / Adulte l 1 € / enfant.

Venez à la rencontre de nos producteurs et artisans, dans un cadre bucolique et un week-end convivial, à découvrir entre amis et en famille.

Des activités Festives pour toute la Famille

Mini Ferme de l’élevage des Barthes

Présence du Père Noël

Jeux en bois

Structure Gonflable (sous la surveillance des parents)

Balade à Poney le dimanche : 5€ / enfant (sous réserve du temps)

Découverte du Donjon et sa terrasse Panoramique

Restauration sur place le samedi et dimanche midi

Repas chaud de Producteur et de la Bonne Table

Assiettes de Producteurs : Salé & Sucré

Nos Stands de Noël

Artisanat : Savons, Bijoux, Cuir, Mode, Linge de maison, Plantes, Jouets…

Artistes : Poteries, Luminaires, Vitraux, Création graphiques…

Producteurs : Huître, Foie gras, Volailles, Porcs, Escargots, Miel, Fromages…

Gastronomie : Saumon fumé, Produits de la mer, Chocolats, Cannelés, Confiseries, Chichis…

Dégustation

Vente des vins de la propriété (Blanc / Rosé / Rouge / Crémant)

Bière Artisanale du Château

Vin au verre

Vin chaud

Chocolat Chaud

Château de Camarsac 30 route de bergerac 33750 CAMARSAC Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T10:00:00+01:00 – 2023-11-18T18:00:00+01:00

2023-11-19T10:00:00+01:00 – 2023-11-19T18:00:00+01:00

Marché de noël Château de Camarsac