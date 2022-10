Marché de Noël du Château de Camarsac Château de Camarsac, 19 novembre 2022, Camarsac.

Marché de Noël du Château de Camarsac 19 et 20 novembre Château de Camarsac

Entrée payante sans réservation : Adultes 2€, Enfants de plus de 10 ans 1€

Venez à la rencontre de nos producteurs et artisans. Dans un cadre bucolique, partagez entre amis et en famille une journée conviviale. handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique;handicap intellectuel;handicap moteur vi;hi;pi;ii;mi

Château de Camarsac 30 route de bergerac 33750 CAMARSAC Camarsac 33750 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Au cours du week end du 19 et 20 novembre, le Chateau de Camarsac organise son 14ème Marché de Noël.

Nous vous proposons de venir découvrir la propriété et les produits des artisans, producteurs qui y seront exposés. Des animations et des produits de restauration vous seront proposés sur place et enchanteront petits et grands.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T11:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00