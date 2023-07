Profitez d’une visite guidée par le propriétaire ! Château de Calmont d’Olt Espalion, 16 septembre 2023, Espalion.

Profitez d’une visite guidée par le propriétaire ! 16 et 17 septembre Château de Calmont d’Olt Gratuit – 5 ans. 2 € 5 – 15 ans. 2,50 € + 15 ans. Entrée libre.

Nous vous donnons rendez-vous les samedi 16 et dimanche 17 septembre au château de Calmont d’Olt pour célébrer la 40ème édition des Journées européennes du patrimoine !

À cette occasion, nous avons préparé de belles surprises pour vous !

Un week-end alliant patrimoine et sport vous attend !

À 16h30, après avoir assisté à une démonstration de tir de trébuchet, vous pourrez partir en visite commentée avec le propriétaire du château, Thierry Plume. Il partagera avec vous tous les secrets de l’une des plus anciennes forteresses du Rouergue.

Programme de la journée :

– 11h00 – 12h00 : Visite guidée du château

– 11h00 – 13h00 : Initiation au béhourd* (sport de combat historique) par « La Salle d’Armes École Ancienne »

– 14h00 – 15h30 : Démonstration de béhourd par « La Salle d’Armes École Ancienne »

– 16h00 : Tir de trébuchet suivi d’une visite guidée avec le propriétaire.

Château de Calmont d'Olt Le Colombie, 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie http://www.chateaucalmont.org Le château de Calmont d'Olt, édifié sur un ancien volcan, domine la ville d'Espalion et la vallée du Lot.

Du donjon de l’An Mil au rempart, doté de huit tours et construit pendant la guerre de Cent Ans, le château témoigne des adaptations défensives de fortifications médiévales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©Château de Calmont d’Olt