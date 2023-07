Initiation au béhourd Château de Calmont d’Olt Espalion, 16 septembre 2023, Espalion.

Initiation au béhourd 16 et 17 septembre Château de Calmont d’Olt Gratuit – 5 ans. 2 € 5 – 15 ans. 2,50 € + 15 ans. Entrée libre.

Nous vous donnons rendez-vous au château de Calmont d’Olt les samedis 16 et dimanche 17 septembre pour célébrer ensemble la 40e édition des Journées européennes du patrimoine ! Cette année, les thèmes sont « patrimoine vivant » et « patrimoine du sport ». C’est pourquoi nous avons décidé de convier l’association « La Salle d’Armes École Ancienne Aveyron » pour des initiations et des animations de béhourd.

Le béhourd est un sport de combat historique qui oppose deux personnes ou deux équipes. Ce sport d’affrontement associe la lutte et les frappes de percussion portées par l’arme (épée, bouclier, hache…) ou l’équipement (armure).

La Salle d’Armes École Ancienne (SAEA) Aveyron vous propose de participer à ses activités à Millau (Sud-Aveyron) et Onet-le-Château (Nord-Aveyron) ! Vous pourrez y découvrir et pratiquer le béhourd, le béhourd léger ou SAF, l’escrime ancienne et la self-défense. Ce club organise également des stages et des manifestations Sport Santé, ainsi que le tournoi de Béhourd duels : Le Lion d’Acier !

Le week-end sera donc rythmé par des interventions de la SAEA, ainsi que par des visites et des animations proposées par l’équipe d’animateurs et animatrices de l’association de sauvegarde du château de Calmont d’Olt. Ces animations et visites sont ouvertes à tous, petits et grands, sans réservation.

Le château peut également être visité de manière autonome. Des jeux en bois, des panneaux de visite et une vidéo de présentation vous aideront à comprendre l’histoire du château et les étapes de sa construction, tout en vous amusant.

Programme :

– 11h00 – 12h00 : Visite guidée du château

Partez à la découverte de l’évolution de l’une des plus anciennes forteresses du Rouergue.

– 11h00 – 13h00 : De 11h00 à 13h00, venez vous initier au béhourd ! La Salle d’Armes École Ancienne vous fera découvrir ce sport de combat historique au pied du château de Calmont d’Olt !

Découvrez le sport de combat historique au pied du château.

Équipement moderne. Tout public. À partir de 6 ans.

– 14h00 – 15h30 : Démonstration de béhourd par La Salle d’Armes École Ancienne

Démonstration de combat historique : combat sportif et démonstrations techniques commentées.

– 16h00 : Tir de trébuchet suivi d’une visite guidée par le propriétaire.

Présentation et démonstration du plus célèbre des engins de siège médiévaux, suivi d’une visite commentée de la forteresse par le propriétaire, Thierry Plume.

Château de Calmont d’Olt Le Colombie, 12500 Espalion Espalion 12500 Aveyron Occitanie 05 65 51 69 92 http://www.chateaucalmont.org Le château de Calmont d’Olt, édifié sur un ancien volcan, domine la ville d’Espalion et la vallée du Lot.

Du donjon de l’An Mil au rempart, doté de huit tours et construit pendant la guerre de Cent Ans, le château témoigne des adaptations défensives de fortifications médiévales.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

©SAEA Aveyron