Carte blanche à Antoine Cardi | Le Château en chantier Château de Caen – Salle de l’échiquier Caen, samedi 10 février 2024.

Caen Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Vendredi 2024-02-10

fin : 2024-06-09

Dans le cadre du Château en chantier, la Ville de Caen a donné carte blanche au photographe Antoine Cardi pour retranscrire en images le chantier du Château.

A travers douze clichés grand format, l’artiste joue sur le contraste entre la permanence du patrimoine historique et l’espace mouvant, chaotique, produit par les travaux.

Antoine Cardi est historien de formation. Après plusieurs années consacrées à des activités d’enseignement et de recherche, il professionnalise son activité de photographe en 2008.

Sa pratique photographique, fondée sur une approche documentaire, est tournée vers la description et l’enregistrement du réel . L’une des directions prises par son travail s’intéresse à la dimension temporelle des lieux et à leur transformation. Par une attention portée aux éléments banals, vernaculaires, du quotidien (espaces, objets, …), reflets d’une époque, d’un lieu, de l’état d’une société, il questionne notre rapport au passé, entre histoire (un passé objectivé) et mémoire (un passé subjectivé).

Château de Caen – Salle de l’échiquier Esplanade de la Paix

Caen 14000 Calvados Normandie



