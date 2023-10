Exposition « A coeur ouvert » | Le Château en chantier Château de Caen Caen, 7 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre du Château en chantier, la Ville de Caen a donné carte blanche à l’artiste visuelle Axelle Rioult.

Elle s’est immergée dans le chantier depuis son démarrage début 2023 et les premières transformations du site. L’artiste nous livre son regard à travers une sélection de photographies grands formats, présentées dans la Salle de l’Echiquier du Château de Caen. 12 oeuvres pour ouvrir l’imaginaire, convoquer les sens et réveiller de puissants paysages poétiques insoupçonnés.

Accès libre.

Vendredi 2023-10-07 09:00:00 fin : 2024-02-04 18:00:00. .

Château de Caen Esplanade de la Paix

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of the Château en chantier project, the City of Caen gave carte blanche to visual artist Axelle Rioult.

She immersed herself in the construction site from its start in early 2023 and the first transformations of the site. The artist shares her vision through a selection of large-format photographs, presented in the Salle de l?Echiquier at Caen Castle. 12 works to open the imagination, summon the senses and awaken powerful, unsuspected poetic landscapes.

Free admission.

En el marco del proyecto Château en chantier, la ciudad de Caen ha dado carta blanca a la artista visual Axelle Rioult.

Ha estado inmersa en las obras desde su inicio a principios de 2023 y en las primeras transformaciones del lugar. La artista ha compartido su visión a través de una selección de fotografías de gran formato, presentadas en la Salle de l’Echiquier del castillo de Caen. 12 obras para abrir la imaginación, comprometer los sentidos y despertar poderosos paisajes poéticos insospechados.

Entrada gratuita.

Im Rahmen des Projekts « Château en chantier » hat die Stadt Caen der visuellen Künstlerin Axelle Rioult eine Carte blanche erteilt.

Sie tauchte in die Baustelle seit ihrem Beginn Anfang 2023 und den ersten Umgestaltungen des Geländes ein. Die Künstlerin zeigt uns ihren Blick anhand einer Auswahl großformatiger Fotografien, die im Salle de l’Echiquier des Schlosses von Caen präsentiert werden. 12 Werke, um die Vorstellungskraft zu öffnen, die Sinne anzusprechen und mächtige, ungeahnte poetische Landschaften zu erwecken.

Freier Zugang.

Mise à jour le 2023-10-09 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité