Prenez date ! Le 1er juillet, le château en chantier ouvre ses portes et invite tous les curieux à venir à la rencontre des acteurs de sa restauration.Au programme de la journée :Le matinCafé d’accueil dès 11h au pied du châteauOuverture de la Guettée, nouvel espace de médiation.Déambulations artistiques sur le chantier par la compagnie Amavada :

Le château se transforme mais ses habitants continuent de le hanter ! Pendant la visite, les ouvriers, les touristes, les fantômes et autres personnages surnaturels du lieu enrichiront la découverte du chantier de leurs souvenirs, aventures, et fantasmes quant à la rénovation du site.

Le chemin des visiteurs sera parsemé de saynètes, de mini-concerts, ou de performances. Nos artistes normands proposeront aussi de la poésie en musique ou bien de grandes scènes chorales accompagné par l’Orchestre IMA et le Quintette M2 d’Hérouville-Saint-Clair afin de fêter la réinvention de ce site patrimonial unique.Pique-nique sur l’herbe : venez déjeuner en plein coeur du chantier ! L’après-midiImpromptus par la compagnie Amavada dans l’après-midiDécouvrez la grande Histoire et les petites histoires du site grâce au collectif Fichtre

Ces malicieux professionnels du détournement ont imaginé de petites architectures vivantes oscillant entre mobiliers et installations qui viennent perturber la limite entre le chantier et le site historique.

Un chemin de ronde revisité à la mode chantier permettra aux visiteurs de découvrir la grande Histoire et les petites histoires du site ainsi que son devenir. Le collectif inaugurera et présentera son travail au public lors de cette ouverture de saisons estivale.



