Levez les yeux ! Patrimoine en chantier, patrimoine vivant Vendredi 15 septembre, 09h30, 13h30 Château de Caen Durée 1h30, début des animations à 9h30, 10h30, 13h30 et 14h.

Comprendre les transformations du château de Caen et le projet d’aménagement et de conservation

Au cœur d’un patrimoine en transformation, les élèves découvriront la vie de chantier et voyageront à travers les époques du 11ème au 21 ème siècle. Ils suivront différents personnages du passé et du présent au cours de leur visite pour mieux comprendre qui étaient et qui sont les occupants du château. Ce sera une approche historique basée sur l’humain.

Grâce aux maquettes visibles à la Guettée et à l’environnement de chantier ils découvriront le projet de transformation de ce patrimoine exceptionnel et comprendront qu’il n’est pas figé, et qu’il peut être conservé tout en évoluant. Leur parcours sera scénographié par le collectif nantais Fichtre.

En partenariat avec le Musée de Normandie – Château de Caen.

Château de Caen château, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie http://www.musee-de-normandie.fr

2023-09-15T09:30:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-15T13:30:00+02:00 – 2023-09-15T15:30:00+02:00

Château de Caen – Caen la Mer Tourisme