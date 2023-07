Le Banquet, l’expérience sonore dont vous êtes les héros ! Château de Cadillac Cadillac, 8 juillet 2023, Cadillac.

Le Banquet, l’expérience sonore dont vous êtes les héros ! 8 juillet – 9 septembre, les samedis Château de Cadillac Tarif : 6 € (inclus dans le prix de l’entrée). Sur réservation.

Cet été, dans les cuisines historiques du château ducal de Cadillac, les visiteurs sont invités à une expérience sonore inédite dont ils sont les héros. Investis d’une mission par le duc d’Epernon lui-même, les participants enquêterons sur 3 suspects aux profils inquiétants et réaliserons des actions, tout en plongeant dans l’histoire du château.

Cette expérimentation est le fruit de Tamanoir, studio de création dédié aux narrations immersives à basse consommation. Alliant nouvelles technologies et arts de la scène, leurs productions ont pour but de susciter l’émotion au centre de l’expérience.

Tamanoir fait partie de la cinquième promotion de l’Incubateur du patrimoine, structure d’expérimentation et d’accompagnement qui s’adresse à toute entreprise, équipe projet ou porteur d’idée souhaitant apporter une innovation au secteur patrimonial. Il a été lancé en 2018 par le Centre des monuments nationaux.

Informations pratiques

Chaque samedi du 01/07 au 09/09 à 15h, au château ducal de Cadillac

Inclus dans le prix de l’entrée – Billet en ligne (places limitées). Dès 7 ans, durée : 40 minutes.

Plus d’informations : www.chateau-cadillac.fr

Château de Cadillac 4 Pl. de la Libération, 33410 Cadillac Cadillac 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine

