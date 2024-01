Le temps d’un rêve Château de Cabriès Cabriès, mardi 9 avril 2024.

Cabriès Bouches-du-Rhône

Début : 2024-04-09

fin : 2024-06-09

Née à Lyon en 1987, Mathilde Polidori est une artiste et muraliste française installée à Paris. A travers ses huiles sur toile et ses peintures murales monumentales, elle explore et dissèque les nuances émotives et sensuelles des visages qui l’entourent.

“Pour l’exposition personnelle que me consacre le Musée Edgar Mélik, j’ai choisi de présenter mon travail sous le prisme de la saisonnalité. Mes œuvres sont profondément influencées par le fil des saisons. Les couleurs s’imposent à mes toiles comme des marqueurs temporels. Chacune des quatre salles du Musée présente les œuvres que j’associe à une même saison, à un même temps rêvé, comme suspendu par la force des pigments.

L’été très chaud mâtine mes visages de rose de jaune et de orange, l’hiver froid est dominé de teintes bleues, sable et blanches. L’automne rassurant et sensuel s’offre une palette plus contrastée et fauve. Enfin le Printemps, comme un rêve doux et sucré, nous nourrit de tons pastels qui invitent à l’apaisement.”

Château de Cabriès Musée Edgar Mélik

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



