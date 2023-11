Dans l’effilé de la lumière Château de Cabriès Cabriès, 23 novembre 2023, Cabriès.

Cabriès,Bouches-du-Rhône

La terrasse du Musée Edgar Mélik offre une vue imprenable sur la Sainte-Victoire et le Mont Ventoux. C’est à partir de là qu’Anne Slacik a imaginé son exposition : un ensemble d’œuvres sur papiers, peintures et livres peints..

2023-11-23 14:00:00 fin : 2024-02-18 18:00:00. EUR.

Château de Cabriès Musée Edgar Mélik

Cabriès 13480 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The terrace of the Musée Edgar Mélik offers a breathtaking view of Sainte-Victoire and Mont Ventoux. This is where Anne Slacik imagined her exhibition: a collection of works on paper, paintings and painted books.

La terraza del museo Edgar Mélik ofrece una vista impresionante de la Sainte-Victoire y el Mont Ventoux. Desde aquí, Anne Slacik imaginó su exposición: una colección de obras sobre papel, cuadros y libros pintados.

Die Terrasse des Edgar-Mélik-Museums bietet einen atemberaubenden Blick auf die Sainte-Victoire und den Mont Ventoux. Von hier aus hat Anne Slacik ihre Ausstellung konzipiert: eine Reihe von Werken auf Papier, Gemälden und bemalten Büchern.

