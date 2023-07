Visites du château de Cabarot Château de Cabarot Saint-Geoire-en-Valdaine, 16 septembre 2023, Saint-Geoire-en-Valdaine.

Visites du château de Cabarot 16 et 17 septembre Château de Cabarot

Visites commentées par les propriétaires

Le jardin offre une vue époustouflante sur le massif des Bauges et la chaîne de l'Epine, ouvrant un temps suspendu de contemplation. Ancienne propriété de l'artiste Laurent Bouvier, vous découvrirez, en plus de la façade principale, un toit en tuiles écaille vernissées qui rappelle d'autres constructions patrimoniales de grande qualité

A l’origine, au XVIIe siècle, ce fut un couvent de religieuses Ursulines, venues instruire les jeunes à la demande des habitants du village. Après le départ des religieuses, cette maison bourgeoise fut acquise au XIXe siècle par Alphonse Chaboud, maire de Saint Geoire et entrepreneur. Sa fille Sophie épousera Laurent Bouvier, artiste peintre et céramiste, qui avait fréquenté l’académie Charles Suisse à Paris, en compagnie de Monet, Manet, Fantin-Latour. Il devint un artiste régionalement reconnu (le Musée Dauphinois conserve des œuvres de ce peintre et céramiste).

La demeure est coiffée d’un toit en tuiles « écaille » vernissées de couleur jaune, noire et rouge avec des motifs de losanges.

Depuis 1922, la propriété appartient à la famille Dugueyt qui participeront par leurs influences et leurs nombreux legs à la transformation du village. Par exemple, le terrain de loisirs de la Combe du Versoud où sera construite la piscine en 1947 est un don de la famille Dugueyt au village, le chemin de croix dans l’église est une création de Laurent Bouvier. Au début du XXe siècle, la propriété, qui s’étendait bien au-delà du parc actuel, sera traversée par la ligne de tramway « Pont de Beauvoisin-Bonpertuis », qui participait au développement des usines de tissage de la vallée de l’Ainan. Il fallut aménager le parc en modifiant les anciens chemins qui descendaient de Clermont, et créer un nouvelle rue en contre-bas. Parking sur la place face à l’Auberge du Val d’Ainan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:30:00+02:00 – 2023-09-16T11:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

Mairie Saint Geoire en Valdaine