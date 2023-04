Châteaux en fête : Chasse aux oeufs au Château de Buzet Château de Buzet, 9 avril 2023, Buzet-sur-Baïse.

Pâques et le retour du printemps, en famille au Château de Buzet !

Cette chasse au trésor de Pâques vous emmène au cœur du parc du Château, sur la piste du trésor en chocolat …. Saurez-vous résoudre les énigmes qui vous mèneront droit au trésor ?

2 chasses auront lieu le DIMANCHE 9 AVRIL : le matin de 11h à 12h30 et l’après-midi de 14h-15h30. Pour vous inscrire : rdv sur notre site web. Joyeuses Pâques !.

2023-04-09 à ; fin : 2023-04-09 15:30:00. .

Château de Buzet

Buzet-sur-Baïse 47160 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Easter and the return of spring, with your family at the Château de Buzet! ?

This Easter treasure hunt takes you to the heart of the Château’s park, on the trail of the chocolate treasure …. Will you be able to solve the riddles that will lead you to the treasure?

2 hunts will take place on SUNDAY APRIL 9: in the morning from 11am to 12:30pm and in the afternoon from 2pm to 3:30pm. To register : go to our website. Happy Easter!

Pascua y el regreso de la primavera, ¡en familia en el Castillo de Buzet!

Esta búsqueda del tesoro de Pascua le llevará al corazón del parque del castillo, tras la pista del tesoro de chocolate …. ¿Serás capaz de resolver los enigmas que te llevarán hasta el tesoro?

el DOMINGO 9 DE ABRIL tendrán lugar 2 cacerías: por la mañana, de 11:00 a 12:30 h, y por la tarde, de 14:00 a 15:30 h. Para inscribirse: visite nuestra página web. ¡Felices Pascuas!

Ostern und die Rückkehr des Frühlings, mit der Familie im Château de Buzet!??

Diese Osterschatzsuche führt Sie mitten in den Schlosspark, auf die Spur des Schokoladenschatzes ….. Können Sie die Rätsel lösen, die Sie zum Schatz führen?

am SONNTAG, dem 9. APRIL, finden zwei Jagden statt: morgens von 11.00 bis 12.30 Uhr und nachmittags von 14.00 bis 15.30 Uhr. Um sich anzumelden, besuchen Sie unsere Website. Frohe Ostern!

