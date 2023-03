Z’oeufs de piste : La grande fête des Sarcus Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Catégories d’Évènement: Bussy-le-Grand

Côte-d'Or

Z’oeufs de piste : La grande fête des Sarcus Château de Bussy-Rabutin, 9 avril 2023, Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand. Z’oeufs de piste : La grande fête des Sarcus 12 Rue du Château Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Côte-dOr Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

2023-04-09 – 2023-04-09

Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château

Bussy-le-Grand

Côte-dOr Bussy-le-Grand . 6.5 6.5 EUR Participez à l’incontournable Z’œufs de piste du château de Bussy-Rabutin pour une fête de Pâques magique !

Participez à la grande fête que les comtes de Sarcus organisent en cette année 1840 : énigmes et épreuves vous attendent dans une ambiance bonne enfant. A la clé, une récompense en chocolat sera offerte à tous les participants. chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/ Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

dernière mise à jour : 2023-03-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Bussy-le-Grand, Côte-d'Or Autres Lieu Bussy-le-Grand Adresse Bussy-le-Grand Côte-dOr Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Ville Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Departement Côte-dOr Tarif Lieu Ville Château de Bussy-Rabutin 12 Rue du Château Bussy-le-Grand

Z’oeufs de piste : La grande fête des Sarcus Château de Bussy-Rabutin 2023-04-09 was last modified: by Z’oeufs de piste : La grande fête des Sarcus Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand 9 avril 2023 12 Rue du Château Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Côte-d'Or Bussy-le-Grand Château de Bussy-Rabutin Bussy-le-Grand Côte-d'Or

Bussy-le-Grand Bussy-le-Grand Côte-dOr