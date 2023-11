Les contes de la mère Louisine Château de Bussy-Rabutin, 30 décembre 2023, .

Les contes de la mère Louisine Samedi 30 décembre, 14h15 Château de Bussy-Rabutin

Laissez-vous entraîner par la magie de Noël et venez écouter de fabuleux récits dans le cadre magique du château de Bussy-Rabutin.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, des histoires merveilleuses semblent surgir à chaque coin de salle dans la fantasque demeure de Roger de Bussy-Rabutin ! Si vous avez gardé votre âme d’enfant, si comme Peter Pan, vous ne cessez de clamer « Je ne veux pas grandir », alors installez-vous bien confortablement et laissez les tableaux du château prendre vie sous vos yeux !

La Compagnie Vagabonde vous donne rendez-vous pour vous conter des légendes bourguignonnes avec « Les Contes de la Mère Louisine » et « La Soupe à la Châtaigne ». Il était une fois des fées, des fontaines et des puits magiques, des sorcières, des feux-follets, des vignes qui parlent, le diable lui-même, des géants des montagnes, un enchanteur, des pierres qui bougent, des femmes-serpents, des forêts ensorcelées, des magiciens, des oiseaux fabuleux, du vin qui rend fou, une nature immense, silencieuse mais forte… Autant d’histoires empreintes de traditions et de peurs ancestrales, de bon sens, de religion chrétienne mais aussi celtique, païenne, des histoires empreintes d’une nature vivante, parfois presque humaine, autant d’histoire que la Compagnie Vagabonde adapte dans une forme théâtrale et musicale à écouter et voir partout.

Château de Bussy-Rabutin rue du château 21150 Bussy-le-Grand https://www.chateau-bussy-rabutin.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-30T14:15:00+01:00 – 2023-12-30T15:15:00+01:00

©Cie Vagabonde