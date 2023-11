La flamme de la Vestale Château de Bussy-Rabutin, 26 décembre 2023, .

La flamme de la Vestale Mardi 26 décembre, 10h30, 15h00 Château de Bussy-Rabutin

Laissez-vous entraîner par la magie de Noël et venez écouter de fabuleux récits dans le cadre magique du château de Bussy-Rabutin.

A l’occasion des fêtes de fin d’année, des histoires merveilleuses semblent surgir à chaque coin de salle dans la fantasque demeure de Roger de Bussy-Rabutin ! Si vous avez gardé votre âme d’enfant, si comme Peter Pan, vous ne cessez de clamer « Je ne veux pas grandir », alors installez-vous bien confortablement et laissez les tableaux du château prendre vie sous vos yeux !

Caroline Castelli vous contera « La Flamme de la Vestale » : entre la Grèce et la Rome antique, les mythes se rejoignent dans les tableaux du château de Bussy-Rabutin. D’images en images, le long fil des légendes se déroule entre sirènes, vestales et phénix renaissant de ses cendres.

Château de Bussy-Rabutin
rue du château
21150 Bussy-le-Grand
https://www.chateau-bussy-rabutin.fr/
03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

