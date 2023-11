Noël au château Château de Bussy-Rabutin, 23 décembre 2023, .

Petits et grands sont invités, au château de Bussy-Rabutin, à découvrir comment cette période était célébrée entre le XVIIe et le début du XXe siècle.

Des Rabutin à la famille Bonneton, chaque grand propriétaire de la demeure vous prendra à partie et vous racontera ses fêtes de fin d’année à Bussy.

Découvrez de manière originale comment les traditions de Noël ont évolué aux fils des siècles

Château de Bussy-Rabutin
rue du château
21150 Bussy-le-Grand
https://www.chateau-bussy-rabutin.fr/
03 80 96 00 03
chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-23T15:00:00+01:00 – 2023-12-23T16:00:00+01:00

© Château de Bussy-Rabutin