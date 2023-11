Noël à Bussy Château de Bussy-Rabutin, 1 décembre 2023, .

Noël à Bussy 1 décembre 2023 – 7 janvier 2024 Château de Bussy-Rabutin

Vivez des fêtes enchantées au château de Bussy-Rabutin. Pendant tout le mois de décembre, le château se pare de ses plus beaux atours et vous plongera dans la féerie de Noël grâce aux somptueux décors intérieurs et extérieurs de l’artiste Benoit Duvergé.

Château de Bussy-Rabutin rue du château 21150 Bussy-le-Grand https://www.chateau-bussy-rabutin.fr/

©Château de Bussy-Rabutin