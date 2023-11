Fantaisies pour un palais Château de Bussy-Rabutin, 25 novembre 2023, .

Fantaisies pour un palais 25 novembre 2023 – 5 mai 2024 Château de Bussy-Rabutin

Le Centre des monuments nationaux présente cette exposition qui, à travers des décors à l’aspect théâtral, emporte les visiteurs dans l’imaginaire des contes de fées et les introduit dans un univers de fantaisie guidé par de grandes thématiques.

Elle invite donc au voyage autour de six étapes imaginées à partir des décors de ces contes. Elle entraîne le visiteur à la découverte du « cabinet des fées » constitué de porcelaines, de couples galants, de carrosses d’or ou de chars tirés par des cygnes… Les décors, animés d’effets de lumière et de vidéos, conduisent au Palais magique, en écho des mises en scènes d’opéra et des machines de théâtre. Ils reproduisent une « grotte merveilleuse » qui évoque ces grottes artificielles conçues à la Renaissance pour les jardins, devenues avec le rococo un élément récurrent de la décoration des palais. Nymphes, sirènes ou fées, des créatures fantastiques peuplent ces espaces propices à la rêverie. Grâce au jeu des fleurs sur les miroirs, un boudoir se métamorphose en bosquet féerique et donne l’illusion d’un jardin flottant.

