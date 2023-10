Cluedo : Crimes contre l’Empire Château de Bussy-Rabutin, 31 octobre 2023, .

31 octobre 1860, l’Empire est désormais à la tête de la France : en effet, après l’échec de la Première République, certains ont préféré le retour d’un pouvoir fort et centralisé.

Le comte Jean-Baptiste de Sarcus et son épouse, propriétaires du château de Bussy-Rabutin depuis 1835, organisent un dîner dans leur demeure : les invités sont les membres de la famille impériale. Le dîner se déroule dans la salle à manger et se poursuit dans le petit salon et la salle du billard et Les conversations tournent autour de l’héritage de Napoléon Ier, la guerre et les nouveaux spectacles à venir à Paris.

Après beaucoup de rires et d’histoires, les convives se sont retirés dans leurs appartements.

Au petit matin, l’héritier de Napoléon III, Lucien Murat, est retrouvé mort dans sa chambre. Cette mort inexpliquée sème le chaos à Bussy et au sein même de l’Empire : qui a assassiné Lucien ? Qui a osé remettre en cause le pouvoir en place ? Qui sera désormais le successeur de l’empereur ?

Pour résoudre ce meurtre, Paris a dépêché son meilleur inspecteur mais ce dernier aura besoin de votre aide !

Saurez-vous trouver l’assassin de Lucien Murat ?

