Exposition Prix Voltaire de la photographie 2023 Château de Bussy-Rabutin Exposition Prix Voltaire de la photographie 2023 Château de Bussy-Rabutin, 9 octobre 2023, . Exposition Prix Voltaire de la photographie 2023 9 octobre – 19 novembre Château de Bussy-Rabutin Château de Bussy-Rabutin rue du château 21150 Bussy-le-Grand https://www.chateau-bussy-rabutin.fr/ Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T09:15:00+02:00 – 2023-10-09T12:00:00+02:00

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00 © Simon Arcache ; Lucas Frayssinnet et Emile Moutaud Détails Autres Lieu Château de Bussy-Rabutin Adresse rue du château 21150 Bussy-le-Grand Lieu Ville Château de Bussy-Rabutin latitude longitude 47.561465;4.523345

Château de Bussy-Rabutin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//