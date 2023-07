Visite guidée du château de Bussy-la-Pesle Château de Bussy-la-Pesle Bussy-la-Pesle Catégories d’Évènement: Bussy-la-Pesle

Côte-d'Or Visite guidée du château de Bussy-la-Pesle Château de Bussy-la-Pesle Bussy-la-Pesle, 16 septembre 2023, Bussy-la-Pesle. Visite guidée du château de Bussy-la-Pesle 16 et 17 septembre Château de Bussy-la-Pesle Entrée : 4 € – 8-25 ans : 1 € – Gratuit pour les – de 8 ans À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, les bénévoles de l’association des amis du château de Bussy la Pesle vous proposent une visite guidée du château. Partez à la découverte de son architecture du XIIIe au XIXe siècle. Vous assisterez à une animation « cotte de maille » et à une exposition sur les décors de toits, tuiles violon et papiers peints. Château de Bussy-la-Pesle 20 rue de l’Église 21540 Bussy-la-Pesle Bussy-la-Pesle 21540 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 06 58 45 86 21 http://www.chateaubussylapesle.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

© Marion Bonduelle

