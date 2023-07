Visite guidée du château Château de Buranlure Boulleret, 16 septembre 2023, Boulleret.

Visite guidée du château.

Château de Buranlure Route de Sury-en-Vaux, 18240 Boulleret Boulleret 18240 Cher Centre-Val de Loire http://www.buranlure.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.tourisme-sancerre.com/ »}] https://www.tourisme-sancerre.com/patrimoine-culturel/chateau-de-buranlure-boulleret/ Témoignage éloquent du savoir-faire des bâtisseurs du XVe siècle. Buranlure prend naissance dans la période mouvementée de la guerre de Cent ans. Situé sur le bord de la Loire, il faisait partie de toutes ces petites places fortes à but défensif, pour protéger le Royaume de France (Bourges) des Bourguignons et des Anglais. Construit sur un plan carré et entouré de douves remises en eau, il réunit en un pittoresque ensemble logis, pavillons, tours, échauguettes reconstruits au XVe et au XVIe siècle, à partir de puissantes maçonneries médiévales. Il a conservé ses couvertures en tuiles plates, et les nombreuses meurtrières témoignent de l’insécurité qui perdura jusqu’au XVIIe siècle. La tour-porche donne accès à une cour étroite.

Habité jusqu’en 1932 par des familles de fermiers, Buranlure échappe à toute restauration intempestive. Délaissé par la suite, il est au lendemain de la guerre dans un état pitoyable. Quarante ans de travaux attentifs ont permis de sauver ce plus parfait exemple qui soit en Berry, de maison forte au XVIe siècle. Le château est ouvert à l’occasion d’expositions thématiques ou lors des Journées du Patrimoine, ainsi que l’été. Route de Sury-en-Vaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

Louis d’Hautefeuille