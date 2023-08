Journée du patrimoine au Château de Budos Château de Budos Budos, 16 septembre 2023, Budos.

Budos,Gironde

Le château, habituellement visible de l’extérieur uniquement, ouvre ses portes et vous permet de découvrir ce lieu chargé d’histoire.

Perché au milieu des vignes, le château de Budos attire le regard par la poésie qui se dégage de sa façade lumineuse et son intégration dans le paysage alentour..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 11:30:00. EUR.

Château de Budos Rue du Château

Budos 33720 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The château, which is usually only visible from the outside, opens its doors and lets you discover a place steeped in history.

Perched in the middle of the vineyards, Château de Budos attracts the eye by the poetry of its luminous façade and its integration into the surrounding landscape.

El castillo, que normalmente sólo es visible desde el exterior, abre sus puertas para hacerle descubrir un lugar cargado de historia.

Encaramado en medio de los viñedos, el Château de Budos atrae la mirada por la poesía de su luminosa fachada y su integración en el paisaje circundante.

Das Schloss, das normalerweise nur von außen zu sehen ist, öffnet seine Türen und gibt Ihnen die Möglichkeit, diesen geschichtsträchtigen Ort zu entdecken.

Das inmitten von Weinbergen gelegene Château de Budos zieht den Blick durch die Poesie an, die von seiner leuchtenden Fassade ausgeht, und fügt sich in die umliegende Landschaft ein.

Mise à jour le 2023-08-26 par OT Cadillac-Podensac