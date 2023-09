Color Buc’Run Château de Buc Buc Catégories d’Évènement: Buc

Yvelines Color Buc’Run Château de Buc Buc, 15 octobre 2023, Buc. Color Buc’Run Dimanche 15 octobre, 09h00 Château de Buc Sur inscription À l’occasion de la campagne Octobre Rose, le mois dédié à la lutte contre le cancer du sein, la ville lance la Color Buc’Run, une course ou marche solidaire, dont tous les bénéfices seront reversés à « La ligue contre le cancer ». Programme Course et marche solidaire (1 tour = 1 km). Ensemble faisons un maximum de tours ! Lancer collectif de poudre de couleur Village santé : stand de prévention, collecte de soutiens-gorges avec l’entreprise Nouvelle Attitude, ateliers, animations, buvette, garde d’enfants pour les coureurs... Participation dès 10€ (100% reversée à « La ligue contre le cancer« ).

Vous pouvez vous inscrire sur la billetterie en ligne ou sur place (par chèque ou espèces*).

Un t-shirt vous est offert par la ville (édition limitée) *Le rendue de monnaie sera impossible Château de Buc 20 rue Louis Massotte – Buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France

2023-10-15T09:00:00+02:00 – 2023-10-15T12:00:00+02:00

