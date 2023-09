Octobre Rose – dépistage organisé Château de Buc Buc Catégories d’Évènement: Buc

Yvelines Octobre Rose – dépistage organisé Château de Buc Buc, 10 octobre 2023, Buc. Octobre Rose – dépistage organisé Mardi 10 octobre, 09h00 Château de Buc Sur rendez-vous L’unité mobile de dépistage se déplace à Buc le mardi 10 octobre de 9h à 17h au Parc du Château. Les étapes du Mammo solidaire dans les Yvelines :

10 octobre 2023 : Château de Buc, de 9h à 17h

11 octobre 2023 : Hôtel ville de Trappes, de 9h à 18h

23 octobre 2023 : Hôtel de ville de Port-Marly, de 9h à 17h Château de Buc 20 rue Louis Massotte – Buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0 800 73 24 25 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

