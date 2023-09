30ème Festival B.D. Buc Château de Buc Buc, 7 octobre 2023, Buc.

30ème Festival B.D. Buc 7 et 8 octobre Château de Buc Entrée libre

Des dédicaces et des rencontres avec une cinquantaine d’auteurs, adultes et jeunesse, français et internationaux, puisqu’ils viendront de Belgique, d’Allemagne, du Danemark, d’Espagne, d’Italie, de Serbie…

Mais aussi des stands de vente spécialisés, des expositions de planches originales et des animations pour tous les âges.

Et de nombreuses surprises pour cet anniversaire spécial !

Sur l’affiche dessinée par Laurent Cagniat, ce sont les célèbres petits personnages bleus de Peyo qui schtroumpfent partout devant les célèbres Arcades de Buc !

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : festivalbdbuc.mairie-buc.fr

Château de Buc 20 rue Louis Massotte – Buc Buc 78530 Yvelines Île-de-France

2023-10-07T10:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-08T10:00:00+02:00 – 2023-10-08T18:00:00+02:00

