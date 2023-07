Découvrez les linteaux des maisons les plus remarquables d’un village à travers des photos Château de Brosse Dorlisheim, 16 septembre 2023, Dorlisheim.

Découvrez une exposition de photos de linteaux sur le parvis du Château.

La comtesse Marie de Brosses et son époux le baron Hervé de Brosses furent les derniers occupants du château. Le baron Alfred Hervé-Gruyer, né en 1860 à Strasbourg, grand-père de la comtesse, a donné son nom à ce château. Sa famille fut apparentée aux Coulaux, qui disposent de plusieurs usines de quincaillerie dans la région de Molsheim-Mutzig. Il a acheté cette demeure en 1890 à la famille Hecht (Hecht en allemand signifie brochet, d'où le poisson sur la tourelle).

Selon une inscription figurant sur la voûte de la cave, cette demeure aurait été érigée en 1714 et pourrait avoir été construite par l’architecte du château d’Ottrott. La demeure fut restaurée en 1820 et enfin transformée sous le second empire (1868) avec l’ajout d’une tourelle ronde par la famille Hecht.

Il a été saisi par les Allemands en 1918 qui l’ont vidé de sa bibliothèque et de ses documents officiels et a souffert d’un autre pillage durant la Seconde Guerre mondiale. L’édifice a été acheté par la mairie en 1999 à la famille Hervé-Gruyer. Un gros travail de restauration a été entrepris, car il a fallu démolir et reconstruire à l’identique la pointe Est du Château. Route – Train.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T17:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

commune de Dorlisheim