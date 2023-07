Visite libre du parc du château de Brochon Château de Brochon Brochon, 16 septembre 2023, Brochon.

Dans un parc de 5 hectares, imaginé et créé par les frères Buhler (Parc de la Tête d’Or de Lyon), vous découvrirez les différents espaces : massif alpin, allée des philosophes, cèdres du Liban, et le jardin de roses en pleine rénovation depuis 2022 (200 rosiers ont été replantés). Vous pourrez déambuler librement, cheminer entre les arbres et les massifs et admirer les extérieurs du château.

Si vous le souhaitez, vous pourrez faire la visite guidée (payante) de l’intérieur du château soit à 14h30, soit à 16h.

Château de Brochon 1 rue Stephen Liégeard 21220 Brochon Brochon 21220 Côte-d'Or Bourgogne-Franche-Comté 06 08 60 46 00 https://chateaudebrochon.wixsite.com/visite lesamisdestephenliegeard@orange.fr parkings extérieurs gratuits.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

© Association Les Amis du château