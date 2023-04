Visite du château de Brignac Château de brignac Seiches-sur-le-Loir Catégories d’Évènement: Maine-et-Loire

Visite du château de Brignac

Château de brignac, 16 septembre 2023, Seiches-sur-le-Loir.

Entrée libre

Visite libre du château de Brignac et de son parc

Château néo-gothique construit par R. Hodée en 1850 (ex-nihilo) et un ensemble de commun (manoir du XVème siècle, Chapelle, écuries, etc…. Le parc d'origine a été dessiné par le comte de Choulot. Un jardin à la Française a été crée au début du XXème Siècle devant la façade sud du château.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-16T13:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T13:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

