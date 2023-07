Visite guidée de l’Hôtel-Dieu Château de Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert, 17 septembre 2023, Brie-Comte-Robert.

Visite guidée de l’Hôtel-Dieu Dimanche 17 septembre, 17h30 Château de Brie-Comte-Robert

Construit au XIIIe siècle, l’Hôtel-Dieu fut initialement utilisé comme lieu de repos pour les voyageurs et les marchands de passage mais aujourd’hui il en est tout autre…

Château de Brie-Comte-Robert 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 05 63 31 http://www.amisduvieuxchateau.org http://www.facebook.com/amisduvieuxchateau Ce château du XIIe siècle est situé en plein cœur de la ville ancienne. Entouré de douves en eau, il a conservé ses six tours rondes et ses deux tours-portes carrées. Après de nombreuses années de fouilles archéologiques, il a fait récemment l’objet d’une très intéressante restauration. Des fouilles continuent d’y être régulièrement menées. Il abrite le Centre d’Interprétation du Patrimoine et sa nouvelle base de recherches archéologiques, bâtiment du XXIe siècle. RER A Boissy Saint-Léger puis bus 40-23 ou 40-21

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©ADVCBRIE