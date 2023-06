40 ans de savoir-faire au service du patrimoine francilien : et demain ? Château de Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert, 8 juillet 2023, Brie-Comte-Robert.

40 ans de savoir-faire au service du patrimoine francilien : et demain ? 8 et 9 juillet Château de Brie-Comte-Robert Le site est accessible en fonction des activités des associations (chantiers de bénévoles, visites commentées, actions pédagogiques…) – Demande de renseignements par mail

« Utopies réalistes » : une exposition itinérante, balade temporelle et voyage illustré à la découverte du patrimoine et des savoir-faire franciliens

À l’occasion des 40 ans du Groupement REMPART Île-de-France, ses associations membres présentent tout l’été l’exposition « Utopies réalistes », une promenade graphique, temporelle et expérimentale à la découverte du patrimoine francilien et de ses savoir-faire.

Les dessins d’« Utopies réalistes » sont réalisés par une graphiste professionnelle, Cendrine Bonami-Rdeler, et présentent les sites emblématiques d’Île-de-France en interrogeant leurs projections, utopiques ou réalistes, pour construire le patrimoine de demain au regard des mutations environnementales et sociétales.

Durant 5 week-ends de l’été en juillet et août, les associations ouvriront gratuitement leurs portes au grand public, notamment à l’occasion des chantiers de bénévoles. Les visiteurs, touristes en balades, jeunes adultes, enfants et adolescents, seront invités à échanger le temps d’actions de sensibilisation, d’animations avec la graphiste, mais aussi lors d’ateliers de démonstration et d’expérimentation des savoir-faire traditionnels (taille de pierre, maçonnerie, rocailles…).

Un moment de partage pédagogique et festif sur les sites d’Île-de-France, allant des châteaux médiévaux aux patrimoines industriel et rural, en passant par les villas bourgeoises et jardins remarquables.

Château de Brie-Comte-Robert 1 rue du Château 77170 Brie-Comte-Robert Brie-Comte-Robert 77170 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 05 63 31 http://www.amisduvieuxchateau.org http://www.facebook.com/amisduvieuxchateau [{« type »: « email », « value »: « chateau-de-brie@rempart.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 01 64 05 63 31 »}] Ce château du XIIe siècle est situé en plein cœur de la ville ancienne. Entouré de douves en eau, il a conservé ses six tours rondes et ses deux tours-portes carrées. Après de nombreuses années de fouilles archéologiques, il a fait récemment l’objet d’une très intéressante restauration. Des fouilles continuent d’y être régulièrement menées. Il abrite le Centre d’Interprétation du Patrimoine et sa nouvelle base de recherches archéologiques, bâtiment du XXIe siècle. RER A Boissy Saint-Léger puis bus 40-23 ou 40-21

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T09:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

2023-07-09T09:00:00+02:00 – 2023-07-09T17:00:00+02:00

patrimoine exposition

(c) Groupement REMPART Ile-de-France