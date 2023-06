#PLAYTIME Château de Bricquebec Bricquebec, 14 juillet 2023, Bricquebec.

#PLAYTIME Vendredi 14 juillet, 10h00 Château de Bricquebec accès gratuit, tout public

LE 14 JUILLET, pour la quatrième édition de #PLAYTIME, neuf artistes sont invités à produire une pièce, une œuvre en relation avec l’idée du jeu. Elle sera activable par le public, tous les publics.

Les artistes seront présents pour échanger avec vous sur leur création, leur travail, voire tenter une confrontation. Et c’est là, précisément, que ça devient chouette ! La cour du château médiéval de Bricquebec-en-Cotentin se transforme pour l’occasion en une galerie en plein air où il est interdit de “ne pas toucher“.

Le public est invité et encouragé à manipuler et expérimenter

les propositions des artistes. Rencontre, jeu, exposition, #PLAYTIME se veut à la frontière entre l’exposition select, le centre aéré et

la médiation culturelle !

En plus, c’est gratuit.

LES ARTISTES INVITES

Lou Parisot / Estelle Chrétien / Laurent Camarasa / Marie-Benoîte Fertin / Louis Clais / Marie Glaize / Bevis Martin & Charlie Youle / Amandine Lecuyer / Nine Hauchard

17H : LE CONCERT

Lududu : Chant traditionnel breton passé à la machine. Lududu, c’est l’union magique de deux êtres qui font rayonner des pratiques originelles enchantées. Une rencontre à l’aube, derrière un talus, au-delà du fossé. Une musique faite de ce qu’on a dans la tête, au bout de la langue ou sous la main.

Château de Bricquebec Place Sainte-Anne, Bricquebec, 50260 Bricquebec-en-Cotentin Bricquebec 50260 Manche Normandie

