Du 04 au 18 JUILLET

LOU PARISOT EN RESIDENCE

L’artiste Lou Parisot sera en résidence dans la crypte du château de Bricqquebec. Les habitants, les volontaires et tous ceux qui le souhaitent sont invités à venir partager avec elle, un moment de création privilégié.

Une création participative verra le jour, des fontaines fabriquées à partir de matériaux de récupération prendront place sur les socles de tambours de colonnes.

Une collecte est organisé en amont pour récupérer des matériaux (bassines, bacs, theières, statuettes, vasques, éviers, décorations de noel…) Château de Bricquebec Place Sainte-Anne, Bricquebec, 50260 Bricquebec-en-Cotentin

