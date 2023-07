Visite du château de Brézé Château de Brézé Brézé, 16 septembre 2023, Brézé.

A l’occasion des journées européennes du patrimoine 2023, les samedi et dimanche 16 et 17 Septebbre, le domaine de Brézé avec son réseau troglodytique unique sera accessible gratuitement. Ainsi pourront se visiter le château en surface avec ses pièces meublées ainsi que tout le système souterrain abritant le tout premier château mais également les communs cachés au fond d’impressionnants douves sèches de 18 mètres de profondeur, creusées à partir du 15e siècle. A l’issue de ce périple demandant près de 2 heures, les vins du domaine pourront être dégustés dans le tout nouveau caveau, situé dans l’ancienne orangerie.

Château de Brézé 2 rue du Château, 49260 Brézé Brézé 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire 0241516015 http://www.chateaudebreze.com/ https://www.facebook.com/chateaudebreze A 10 min.de Saumur, le Château de Brézé fut bâti entre les XIe et XIXe siècles au cœur d’un vignoble d’une surface de plusieurs dizaines d’hectares. Ce Château vous impressionnera avec ses douves sèches les plus profondes d’Europe et son réseau de galeries souterraines.

Un Château sous un Château.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

