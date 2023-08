Du château de Brévannes à l’hôpital Emile Roux Château de Brévannes Limeil-Brévannes, 16 septembre 2023, Limeil-Brévannes.

Vous découvrirez lors d’une visite guidée l’ancien domaine de Brévannes, transformé successivement en hospice puis en hôpital par l’Assistance Publique de Paris. Le château, son parc et les bâtiments composant le domaine sont les témoins de l’évolution de la médecine et de l’architecture hospitalière aux XIXème et XXème siècles.

La visite sera guidée par Anouk Chevrin et Gwendoline Turpin, architectes au Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Val-de-Marne.

Si vous souhaitez prolonger la visite par un moment musical, un concert est proposé en début d’après-midi à la chapelle de l’hôpital.

Château de Brévannes 2 avenue de Verdun 94450 Limeil-Brévannes Limeil-Brévannes 94450 Val-de-Marne Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 45 10 77 01 »}, {« type »: « email », « value »: « evenementiel.limeil@limeil.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

L’ancien château de Limeil-Brévannes, aujourd’hui Hôpital Emile Roux © CAUE 94