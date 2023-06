Visite guidée du château de Bretteville Château de Bretteville Bretteville-Saint-Laurent Bretteville-Saint-Laurent Catégories d’Évènement: Bretteville-Saint-Laurent

Seine-Maritime Visite guidée du château de Bretteville Château de Bretteville Bretteville-Saint-Laurent, 16 septembre 2023, Bretteville-Saint-Laurent. Visite guidée du château de Bretteville 16 et 17 septembre Château de Bretteville 8€, 5€ (10-18 ans, étudiants), gratuit <10 ans, groupe (6€ >18 ans, 3€ <18 ans et étudiants). Visites guidées d’un monument historique vivant où seront évoquées les familles ayant habitées Bretteville ainsi que leurs ancêtres, familles qui ont participées à l’Histoire de France. L’histoire du monument, son architecture et ses anecdotes seront racontées. Château de Bretteville 7 route de l’église, 76560 Bretteville-Saint-Laurent Bretteville-Saint-Laurent 76560 Seine-Maritime Normandie 06 82 43 60 75 https://www.chateaudebretteville.com/ https://www.facebook.com/chateaudebretteville Château du XVIIIème siècle : une demeure de parlementaires de Normandie. Les visites guidées seront axées sur les restaurations (notamment de toitures) effectuées Parking possible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

