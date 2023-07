Visite guidée Château de Brétignolles Anché Catégories d’Évènement: Anché

Indre-et-Loire Visite guidée Château de Brétignolles Anché, 16 septembre 2023, Anché. Visite guidée 16 et 17 septembre Château de Brétignolles 8 euros / réduit 6 euros Visite guidée du château par les propriétaires, en petit groupe.

Présentation des travaux de restauration en cours et à venir.

Durée d’environ 45 minutes.

Exposition photographique: « La réquisition du château ». Château de Brétignolles 1 route de Chinon 37500 Anché Anché 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Resté dans l'esprit de la deuxième moitié du XVe siècle, le château des Brétignolles, de style gothique à l'élégance sobre nous laisse un précieux témoignage du passé.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

