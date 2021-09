Moissieu-sur-Dolon Moissieu-sur-Dolon Isère, Moissieu-sur-Dolon Château de Bresson Moissieu-sur-Dolon Moissieu-sur-Dolon Catégories d’évènement: Isère

Moissieu-sur-Dolon

Château de Bresson Moissieu-sur-Dolon, 18 septembre 2021, Moissieu-sur-Dolon. Château de Bresson 2021-09-18 10:00:00 – 2021-09-18 18:30:00

Moissieu-sur-Dolon Isère Moissieu-sur-Dolon Château renaissance, face à la plaine de la Bièvre, inscrit aux monuments historiques pour ses façades et ses jardins. mirichoux@yahoo.fr +33 6 18 00 64 29 http://www.chateau-de-bresson.com/ dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Isère, Moissieu-sur-Dolon Autres Lieu Moissieu-sur-Dolon Adresse Ville Moissieu-sur-Dolon lieuville 45.38672#4.98915