Moissieu-sur-Dolon Visite guidée du chateau de Bresson et de ses extérieurs. Château de Bresson Moissieu-sur-Dolon, 16 septembre 2023, Moissieu-sur-Dolon. Visite guidée du chateau de Bresson et de ses extérieurs. 16 et 17 septembre Château de Bresson 6 € gratuit pour les moins de 12 ans réglement sur place à l’entrée Présentation de parchemin retracant la vie des propriétaire du Chateau.

exposition photos anciennes et plus récentes Château de Bresson 494, montée des murs, 38270 Moissieu-sur-Dolon, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Moissieu-sur-Dolon 38270 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 84 57 82 http://www.chateaudebresson.com Château des XVIe et XVIIe siècles, ses jardins en terrasse à la française dans un parc arboré et son cadran solaire du XVe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

