Visite guidée des travaux de restauration Château de Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière, 16 septembre 2023, Braux-Sainte-Cohière.

Venez visiter un château en restauration, élu mission Bern 2019.

Une partie des équipes de restauration sera sur place et vous détaillera son travail titanesque pour sauver cette commanderie militaire du XVIeme siècle afin de la sauver de son état de péril et également la faire vivre avec un modèle économique de salle de réception et de gîtes et chambres d’hôtes à l’ouverture prochaine.

Château de Braux-Sainte-Cohière 11 grand’rue, 51800 Braux-Sainte-Cohière Braux-Sainte-Cohière 51800 Marne Grand Est 07 69 53 50 74 http://www.chateaudebraux.com https://www.facebook.com/ChateauBrauxSainteCohiere/;https://www.youtube.com/channel/UCBQe0PnGmo8FaPCQJMkwoug Chef d’œuvre de l’architecture militaire du XVIe siècle ayant servi de résidence à une troupe de cavalerie légère aux « chevaux-légers ». Le logis des officiers, austère, a été remplacé au XVIIe siècle par un château d’agrément.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

2023-09-17T12:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

