Visite guidée du château de Bournazel Château de Bournazel, 16 septembre 2023, Bournazel.

Visite guidée du château de Bournazel 16 et 17 septembre Château de Bournazel 6 €. Entrée libre.

Le château et le jardin de Bournazel participent à cette nouvelle édition des Journées européennes du patrimoine. A cette occasion, le public aura la possibilité de découvrir le château à un tarif préférentiel grâce à des visites guidées régulières prévues le samedi de 14h à 18h et le dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h.

Château de Bournazel Le Bourg, 12390 Bournazel Bournazel 12390 Aveyron Occitanie 05 65 80 81 99 http://www.chateau-bournazel.fr Situé dans la partie ouest du département de l’Aveyron, entre Rodez et Villefranche de Rouergue, le château de Bournazel figure parmi les plus remarquables châteaux renaissance du sud de la France par son architecture novatrice et par la qualité de son décor sculpté. Il est bâti à l’emplacement de l’ancien logis médiéval. Les structures défensives du château médiéval sont toujours en place et forment un écrin pour ce joyau de la Renaissance inspiré des derniers écrits de l’architecte Sebastiano Serlio. Le rez-de-chaussée de l’aile est est occupé par la salle de bal. L’ensemble est meublé avec du mobilier haute époque, des peintures et des tapisseries qui nous plongent dans l’atmosphère humaniste et lettrée d’un siècle d’or à jamais disparu. Depuis Rodez ou Villefranche-de-Rouergue sortir à Rignac. Bournazel est indiqué à partir de Rignac (8km).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Patrice Thebault