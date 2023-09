Plongez au cœur de l’histoire ! Château de Bourmont Vallons-de-l’Erdre, 16 septembre 2023, Vallons-de-l'Erdre.

Spectacle équestre, d’escrime ancienne et d’archerie avec la possiblité de visites commentées effectuées par nos soins pour découvrir l’histoire du château de Bourmont. Visite des extérieurs, du parc et de la chapelle. Animations pour les enfants et les familles. Buvette et restauration sur place dimanche midi.

Château de Bourmont Freigné – 44 540 Vallons-de-l’Erdre Vallons-de-l’Erdre 44540 Freigné Loire-Atlantique Pays de la Loire 06 33 47 23 64 http://www.chateaudebourmont.com Demeure familiale des XVIIIème et XIXème siècles. Accès par la D19 entre Candé et Freigné.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

