Partagez un moment conviviale en découvrant l’histoire d’un château du XVIIe siècle 15 – 17 septembre Château de Bouisse Gratuit. Inscription recommandée. Nombre de place limitée à 25 personnes par groupe.

Participez à une visite guidée du château de Bouisse avec une présentation de l’histoire de la seigneurie, des différentes phases de construction du château et de ses différents propriétaires, depuis le XIIIe siècle à nos jours. La présentation fait une grande place à l’occupation humaine depuis la Préhistoire et met en perspective la grande histoire nationale et l’histoire locale d’une zone frontalière et de passage. La visite sera clôturée par un verre de l’amitié.

Situé dans le massif des Hautes Corbières, le château de Bouisse a connu plusieurs étapes de construction depuis le XIIIe siècle.

La tour castrale médiévale est complétée par un corps de logis à la fin de la Renaissance. Au XVIIe siècle, le bâtiment se dote d’ailes et devient défendable de tous côtés – le château participe en effet à la défense des frontières françaises.

Son allure actuelle est celle de cette époque. C’est également le XVIIe siècle qui marque l’intérieur de la demeure seigneuriale : en témoigne son escalier Louis XIII ainsi que ses deux cheminées monumentales à décor peint édifiées entre 1650 et 1660. Morcelé en plusieurs appartements et vendu à différents propriétaires à partir de 1818, le château devient alors un bâtiment à usage agricole. C’est en 1951 que sa renaissance débute grâce à l’écrivain René Nelli et son épouse Suzanne Ramon-Nelli qui rachètent en quelques années toutes les parties à six propriétaires différents. Les cloisons des XIXe et XXe siècles sont détruites et le couple effectue d’importants travaux de restauration afin de redonner au lieu son allure du XVIIe siècle.

Tandis que le château était pour René Nelli un lieu privé de villégiature estivale propice aux travaux d’érudition et de création poétique, il s’ouvre au public lorsque Philippe Ramon, neveu de René et de Suzette Nelli, en hérite en 2008, avec l’intention de faire connaître son histoire.

Créée depuis 2013, l’association des Amis du château poursuit aujourd’hui le travail de restauration et de mise en valeur entrepris par les époux Nelli. Elle propose également un programme annuel d’animations : visites, conférences, concerts, projections de films et débats … Places de parkings dans le village et à proximité immédiate.

©Patrick Courault